‘Vurige Vlaamse bruid’ opnieuw cel in nadat ze echtgenoot probeert te doden in zijn slaap

Er loopt een paard (los) door de straat: schimmel Jenny is een beroemd­heid in Frankfurt

8:50 Regelmatig krijgt de politie in Frankfurt bezorgde telefoontjes: ‘Er loopt hier een wit paard zonder eigenaar over straat.’ Maar dan weten de agenten: dat is Jenny. De 22-jarige schimmel is een bekend gezicht in de straten van de Frankfurtse wijk Fechenheim.