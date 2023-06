Waakhond VS: 200 miljard dollar gestolen uit hulpprogramma's tijdens pandemie

De fraude zou mede mogelijk zijn geweest doordat de SBA zo’n haast had met het verstrekken van financiële hulp, dat het de controlemechanismen versoepelde. Zeker 17 procent van alle uitbetalingen in het kader van de covidprogramma’s Economic Injury Disaster Loan (EIDL) en Paycheck Protection Program (PPP) van de overheid kwamen zo terecht bij mogelijk frauduleuze actoren.

De VS onderzoeken ook fraudegevallen tijdens de pandemie die te maken hebben met bijstandsprogramma’s van de overheid. Volgens het ministerie van Werkgelegenheid hebben fraudeurs in het begin van de pandemie waarschijnlijk 45,6 miljard dollar gestolen aan werkloosheidsuitkeringen, onder meer door burgerservicenummers van overleden mensen te gebruiken.

In september 2022 klaagden federale aanklagers tientallen mensen aan wegens het stelen van 250 miljoen dollar uit een hulpprogramma dat bedoeld was om kinderen in nood te eten te geven tijdens de pandemie. Eerder dit jaar berekende een andere waakhond dat de Amerikaanse overheid waarschijnlijk ongeveer 5,4 miljard dollar aan covidhulp had toegekend aan mensen met twijfelachtige burgerservicenummers.