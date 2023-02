Waar gaan de miljoenen voor Giro 555 heen? ‘Materiële noodhulp, maar ook aandacht voor mentale hulp’

AARDBEVINGEN Meltem (30) kookt nu niet voor haar restaurant­gas­ten, maar voor slachtof­fers in Turkije

Geld, kleding, dekens. Het is allemaal hard nodig in de gebieden die zijn getroffen door de aardbeving. Maar ook hulp ter plaatse. Zo kookt Meltem Arslanturk uit Vlaardingen nu niet voor haar restaurantgasten, maar voor slachtoffers en reddingswerkers in Turkije.