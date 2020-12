Waarom blies de man met het hoedje zichzelf uiteindelijk niet op in Zaventem?

Terrorist Abrini geeft inkijkje in vlucht na dodelijke aanslagen

5 april Mohamed Abrini, die betrokken was bij de aanslagen in Parijs en Brussel, heeft de rechter verteld over de weken voor en na de terreurdaad. Het Franse radiostation France Inter kreeg documenten over dit verhoor in handen. Zijn loslippigheid staat in contrast met de opstelling van de andere hoofdverdachte, Salah Abdeslam. Die zwijgt in alle talen.