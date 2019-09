Waarom brexit juist vandaag zo hoog oploopt

Kan het parlement Boris Johnson nog stoppen?

Dat parlement komt vandaag dus voor de eerste keer sinds de vakantie opnieuw bij elkaar. Omdat ze weinig tijd hebben, hopen de parlementariërs vandaag wraak te kunnen nemen op Johnson door de no deal (de EU verlaten zonder afspraken met Brussel) wettelijk onmogelijk te maken. Die ‘dwarse’ parlementariërs komen niet alleen uit Labour, Schotland en van de Liberaal-Democraten, maar ook uit de Conservatieve Partij van Johnson. Om die reden worden prominente conservatieven zoals Philip Hammond en Rory Stewart nu ‘rebellen’ en zelfs ‘collaborateurs’genoemd. Johnson wil ze nu desnoods uit de partij zetten. Een dertigtal Conservatieven zou niet kunnen leven met een no deal-brexit. vaak omdat die hard kan aankomen in hun eigen kiesdistrict. Bijvoorbeeld omdat bedrijven of diensten vertrekken. Oud-minister Justine Greening stelt zich om die reden alvast niet beschikbaar bij de volgende verkiezingen omdat ze een harde no deal-brexit van Johnson niet kan verkopen aan haar eigen, Conservatieve, kiezers. Waarschijnlijk zullen die kiezers straks op de Liberalen stemmen.



Wat willen degenen die tegen een no deal-brexit zijn?

Net als Justine Greening vrezen ze een economische ramp bij een harde exit uit de EU. Die moet worden voorkomen en daarom hopen tegenstanders van een no deal-brexit (die vaak wel vóór een brexit zijn maar dan met een goede vertrekregeling) vandaag de agenda te kunnen overnemen. Ze willen wetgeving aannemen die de regering verplicht opnieuw uitstel voor de brexit te vragen in Brussel, ditmaal tot 31 januari 2020. In het voorstel krijgt Johnson nog twee andere opties: tegen 19 oktober (wanneer overleg in Brussel op de agenda staat) een alsnog gesloten akkoord met de EU door het parlement laten goedkeuren, of het parlement achter een no deal-brexit krijgen. Om over het voorstel te kunnen stemmen, moet het parlement een spoeddebat krijgen van parlementsvoorzitter of ‘speaker’ John Bercow, die vandaag dus ook een cruciale rol zal spelen. De conservatief Bercow wordt gehaat door brexiteers in zijn eigen partij omdat hij een ‘remainer’ is. Zijn vrouw rijdt rond met een sticker ‘bollocks to brexit’ (vrij vertaald: ‘brexit kan de kloten krijgen’). Bercow noemde Johnsons stunt het parlement tijdelijk naar huis te sturen zelfs een ‘constitutionele schande’.



Wat is de strategie van premier Johnson?

Hij doet een berekende gok en wil voor eens en altijd afrekenen met dwarsliggers in zijn partij – iets wat geen andere conservatieve premier zo hard heeft gespeeld. De nieuwe premier vertrouwt op zijn populariteit van de enthousiaste en getapte jongen en speelt ook in op de brexit-moeheid onder de Britten. De stemming in het land is er een van onzekerheid en met name ondernemers klagen dat erger te vinden dan een no deal-brexit. Dus liever ‘weten waar je aan toe bent en dan zien we wel’, zo denken veel Britten. Met zijn gok riskeert Boris Johnson veel moeizaam herwonnen Conservatieve zetels in Schotland, zal een deel van Engeland overlopen naar de Liberalen en komt de politiek in Noord-Ierland onder nog grotere druk te staan. Bovendien heeft Johnson te maken met de populist Nigel Farage en diens Brexit Partij. Hij hijgt in de nek van Johnson en kan de conservatieven veel stemmen kosten. Farage kan ook veel concessies afdwingen als hij besluit niet mee te doen aan de verkiezingen. De redding van Johnson wordt waarschijnlijk het Britse kiesstelsel. Door het districtenstelsel waarmee alleen de winnaar parlementslid wordt kun je met ruim dertig procent van de stemmen toch een forse meerderheid aan zetels winnen in het Britse Lagerhuis. Op dit moment geven de peilingen Johnson 34 procent van de stemmen, wat genoeg kan zijn. Maar het kan ook nog foutlopen als Farage de Conservatieven stemmen gaat afsnoepen en de Liberalen en Labour massaal verkiezingsafspraken maken. In dat geval kan Boris Johnson in zijn eigen zwaard vallen en de geschiedenis ingaan als een van de luidruchtigste maar kortst zittende Britse premiers.