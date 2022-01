Waarom een oude Navo-belofte de Russen nog steeds hoog zit

Ze zullen het vast weer over hebben gehad, afgelopen vrijdag in Genève, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, en zijn Amerikaanse ambtgenoot Anthony Blinken. En ze gaan het er de komende week vast ook weer over hebben, als stekelig element in een escalerende ruzie om de toekomst van Oekraïne. Want volgens de Russische president Vladimir Poetin pleegde de Navo ruim dertig jaar geleden keihard woordbreuk en staat de militaire alliantie nu voor de poorten van Rusland.