'Waarom Europa niks doet? Nou, omdat jullie het niet wilden’

Directie tegen bewoners Belgisch woonzorg­cen­trum: ‘Jullie hebben de oorlog meegemaakt, klaag niet’

11:00 Bij bewoners van een Belgisch woonzorgcentrum is een keiharde brief van de directie bezorgd. Teksten als ‘wees niet veeleisend, maar wees blij met wat jullie krijgen’ en ‘jullie hebben allemaal de oorlog meegemaakt, wat nu komt is minstens even erg, klaag niet’ schieten bij familieleden in het verkeerde keelgat.