Waarom in Schotland zorgkinderen amper naar speciale scholen gaan

Op gewone Nederlandse basisscholen zijn kinderen met een zware vorm van autisme niet te vinden. Sterker, leraren raken bijna in paniek als ze merken dat er een kind met autistische kenmerken in de klas zit. Want dat betekent extra werk. Bovendien ontbreekt het vaak aan kennis voor goede begeleiding.



Maar op Currie Primary School in de Schotse stad Edinburgh wemelt het van de autistische kinderen. Directeur Sally Hourston bladert door een stapeltje stencils met foto’s. Ze wijst aan: die heeft een vorm van autisme, dat jongetje vertoont heel problematisch gedrag, dat meisje heeft een zware handicap. Ze geeft als voorbeeld combinatiegroep 3/4, daar hebben tien van de 23 leerlingen extra zorg nodig. ,,Ik weet niet of ik blij ben met dit stapeltje papier, maar het werkt voor ons. Alle leraren en assistenten weten precies welke kinderen extra hulp nodig hebben en hoe ze ze moeten benaderen’’, zegt ze.