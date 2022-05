Waarom juist de Britten zo fel van leer trekken tegen Vladimir Poetin

Ook gisteren knetterde het weer toen minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss de Russische trollen door de mangel haalde. Ze overspoelen ons met nepnieuws over de oorlog in Oekraïne, foeterde Truss - Rusland ontkent dit. De minister deed er woensdag nog een schepje bovenop. Nog meer zware wapens, tanks en vliegtuigen moeten helpen de Russen ,,uit de hele Oekraïne te duwen”, dus inclusief de reeds in 2014 geannexeerde gebieden in Donbas en de Krim. De toon van de Britten naar Moskou is al weken zeer offensief. Zo wordt het bombarderen van olieopslagplaatsen ín Rusland door de Oekraïners door het Britse ministerie van Defensie expliciet als ‘legitiem’ aangemerkt.