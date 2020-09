Waarom Mike (24) zijn criminele vriendin (27) uit de gevangenis wilde bevrijden met een helikopter

VIDEO Trump verdiende ‘te weinig’ om belasting te betalen (maar ging wel voor 70.000 dollar naar kapper)

28 september De Amerikaanse president Donald Trump heeft slechts 750 dollar (zo’n 644 euro) aan inkomstenbelasting betaald in 2016, het jaar dat hij de presidentsverkiezingen won. Dat meldt The New York Times. De krant heeft inzage gekregen in zijn belastingaangiftes over de afgelopen twintig jaar. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden zet als reactie Trumps belastingen tegenover dat van de ‘gewone’ Amerikaan.