Waarom mocht kapitein rampschip Donau na eerder ongeval nog varen?

De kapitein van het rampschip op de Donau, Yuriy C., was in april al betrokken bij een scheepsongeval in Terneuzen. Maar waarom mocht hij nog varen na dat ongeluk?

De 64-jarige Oekraïense kapitein Yuriy C. is aangehouden na de scheepsramp in Boedapest. Zijn riviercruiseschip Viking Sigyn voer vorige week tegen een kleinere boot met Zuid-Koreaanse toeristen, die daarop zonk. Zeker zeventien Zuid-Koreanen kwamen om het leven. Sommige van de slachtoffers werden tientallen kilometers stroomafwaarts gevonden. Er worden nog elf mensen vermist na de tragedie.

C. zit voorlopig vast. De Hongaarse autoriteiten houden hem verantwoordelijk voor de ramp. Hij wordt er ook van beschuldigd dat hij na de botsing gegevens van zijn mobiele telefoon heeft gewist, mogelijk om te verbergen dat hij vóór de botsing met andere dingen bezig was dan de koers van zijn schip.

Nu blijkt dat C. onlangs ook in Nederland betrokken was bij een scheepsongeluk. Volgens de Hongaarse aanklagers gaat het om de nachtelijke aanvaring op 1 april op de Westerschelde. Daar botste riviercruiseschip Viking Idun, onderweg van Antwerpen naar Gent, tegen een chemicaliëntanker. Dat lag, gevuld met aardolie, stil bij Terneuzen. Vijf mensen raakten gewond door de klap, en het schip liep forse schade op. En er was nog meer aan de hand: enkele uren voor het ongeval was de Viking Idun ook al tegen een zandplaat bij Bath gelopen.

Rederij Viking Cruises heeft in een korte schriftelijke verklaring aan internationale persbureaus bevestigd dat C. beide keren aan boord was. Maar op de Westerschelde ‘deed hij geen dienst als de kapitein van het schip op het moment van het ongeluk’, aldus de rederij. ,,Een andere kapitein had de leiding over Viking Idun.’’ Wat de rol van C. aan boord wel was, is onduidelijk. De rederij wil er verder niets over kwijt.

Onderzoek

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeval bij Terneuzen. ,,Dat loopt nog’’, zegt woordvoerder Thérèse Ariaans van de Landelijke Eenheid. ,,De verwachting is dat het eind volgende week kan worden afgerond.’’ Het Openbaar Ministerie beslist daarna of er vervolging wordt ingesteld.

Verantwoordelijken voor een scheepsongeval kunnen uiteindelijk een (tijdelijk) vaarverbod krijgen als hun schuld is bewezen. Had dat in dit geval ook moeten gebeuren? Vóór die tijd iemand verbieden te blijven varen, is nauwelijks mogelijk, zegt Ariaans. ,,Het is heel erg moeilijk om zoiets in Nederland op te leggen.’’

Los van het strafrechtelijke traject doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek naar de toedracht van het ongeval op de Westerschelde, om daaruit lering te trekken voor de toekomst. ,,Dat onderzoek is net begonnen’’, zegt woordvoerder Sara Vernooij. ,,Onze onderzoeken duren altijd vrij lang, dus ik verwacht niet dat we in de komende maanden al met een rapport komen.’’