Waarom moest de 9-jarige Jaden zo bruut sterven?

RechtszaakMarcel H. (19) staat vandaag in het Duitse Bochum voor de rechter op verdenking van de brute moord op zijn 9-jarige buurjongen Jaden en kennis Christopher H. (22). De moordpartij in maart schokte binnen- en buitenland. Zo stak H. maar liefst 52 keer in op het jonge kinderlijfje van Jaden. De tenger ogende H. kwam de rechtszaal vanochtend binnen met een ongemakkelijk lachje op zijn gezicht. De moeder van Jaden keek hem zonder zichtbare emotie aan, naar eigen zeggen 'om hem geen genoegdoening te geven'.

De advocaat van H. begon met een verontschuldiging namens de verdachte, die er beduidend jonger uitzag dan zijn kalenderleeftijd. De kleren die hij draagt zijn volgens de raadman wat 'slonzig', omdat de familie van H. geen andere kleren wilde brengen. Advocaat Emde liet eerder al aan de Duitse pers weten dat hij zelf ook in het duister tast over het motief voor de moord. Volgens de advocaat uit H. zijn gevoelens niet.



De vraag is echter of de 19-jarige H. als minderjarige wordt veroordeeld of als volwassene. Als de jeugdstrafrechter hem veroordeeld krijgt hij maximaal vijftien jaar, maar als volwassene kan hij levenslang krijgen met TBS. Tot half oktober staan 11 verhoren gepland binnen de gerechtelijke procedure.

Zwijgen

De verdachte zelf zwijgt tot nu toe en wil zelfs over zijn levensloop niets vertellen. Na het voorlezen van de aanklacht liet zijn advocaat aan de rechtbank weten dat H. de aanklacht 'niet tegenspreekt'. Uit het dossier blijkt dat H. op school vaak militaire kleding droeg en erg op zichzelf was. Al in maart bracht het Openbaar Ministerie in Duitsland naar buiten dat H. een bekennende verklaring had afgelegd. Hij zou eerst Jaden hebben vermoord en daarna Christopher, omdat die dreigde naar de politie te stappen vanwege de moord op de jongen. H. kende Christopher van een opleiding en onderhield contact met hem via internet.

De politie in Duitsland omschreef H. eerder als een man die doelloos door het leven ging. Hij kon geen baan vinden en werd afgewezen bij de brandweer. Hij was gefrustreerd want hij dreigde ook zijn internetaansluiting te verliezen. Als kind had hij weinig sociale contacten.

Beveiliging

De rechtszaak begon vandaag een uur later door alle beveiligingsmaatregelen. Zo werden er van alle bezoekers kopieën gemaakt van hun identiteitsbewijzen. Ook werden ze uitgebreid gefouilleerd. De moeder van de vermoorde Jaden en de moeder van Christopher zitten in de zaal. Ook de stiefvader en zus van Jaden zijn aanwezig om de zitting bij te wonen.

Op 6 maart vroeg Marcel zijn buurjongen Jaden om hulp bij een klusje. Wanneer het ventje mee zijn kelder inloopt, ramt Marcel met een zakmes keer op keer in het weerloze kinderlichaampje. Uit forensisch onderzoek bleek dat de kindermoordenaar zo hard op Jaden instak dat hij daarmee zelfs zijn eigen hand verwondde. Later zette Marcel H. een aantal onscherpe foto’s van zijn daad op het forum 4Chan. Slachtoffer Christopher werd later met 68 messteken om het leven gebracht.

Emotieloos

Quote Ik zal hem tijdens het proces emotieloos in de ogen kijken om hem geen voldoening te geven voor zijn brute daad Moeder Jaden De moeder van Jaden gaf eerder al aan de moordenaar te willen ontmoeten in de rechtbank. ,,Ik zal hem tijdens het proces emotieloos in de ogen kijken om hem geen voldoening te geven voor zijn brute daad'', vertelde de rouwende moeder aan Bild.



Jeanette hoopt eindelijk antwoord te krijgen op die ene vraag: Waarom? ,,Ik zal hem in de ogen aankijken, niet wegkijken en geen enkele emotie tonen. Hij is geen mens. hij is een monster.'' Rond de rechtbank zal veel beveiliging aanwezig zijn. De kersverse echtgenoot van Jeanette is Bandidos-lid en de politie vreest wraakacties van de motorclub.