‘Waarom mogen jullie niet naar Turkije? Wij zijn veel beter voorbereid dan Europa’

Wolf is in EU ook beschermd in bewoond gebied

11 juni Een wolf is in de EU ook beschermd buiten zijn natuurlijke leefomgeving. Als het dier terechtkomt in een gebied waar mensen wonen, mag hij niet zonder expliciete toestemming van de nationale bevoegde instantie worden gevangen of verplaatst, oordeelt het Europees Hof van Justitie.