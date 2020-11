Waarom ‘slechte verliezer’ Donald Trump het Joe Biden zo lastig maakt

Kan Donald Trump nog voorkomen dat Joe Biden president wordt?

Dat de Republikeinse vicegouverneur van Texas eergisteren een miljoen dollar heeft uitgeloofd aan een ieder die bewijs kan aandragen van stembusfraude, wekt niet de indruk dat de president al ijzersterk staat in zijn claims dat er overweldigend bewijsmateriaal is voor stemfraude door de Democraten. The New York Times belde de afgelopen dagen met verkiezingsfunctionarissen van beide partijen in het hele land. Niemand meldde bewijzen van fraude of andere onregelmatigheden die van invloed kunnen zijn geweest op de uitslag van de verkiezingen.