Waarom wordt er zo hard gevochten bij Marioepol en wat gebeurt er als Russische raketten inslaan in Polen?

VIDEO Bewoners verbijs­terd na dodelijke luchtaan­val op flatgebouw Kiev: ‘Wisten niet wat we moesten doen’

Bewoners van het zwaar beschadigde flatgebouw in Kiev dat vanmorgen werd gebombardeerd zijn verbijsterd. Door de dodelijke luchtaanval vielen minstens twee doden en twaalf gewonden. ,,We wisten niet wat we moesten doen.”

14 maart