Waarschuwing voor weer zeven regio’s, kwart van Frankrijk is nu ‘rode zone’

video Klopjacht op dader steekpar­tij­en in Birmingham

13:17 Bij vier steekpartijen in een populair uitgaansgebied in de Britse stad Birmingham is vannacht één dode gevallen. Twee mensen liepen ernstige verwondingen op, nog eens vijf anderen zijn ook gewond geraakt. Zij verkeren niet in levensgevaar. De politie is bezig met een klopjacht op de dader.