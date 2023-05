Wagnerbaas gaat compleet door het lint na droneaanval op Moskou: ‘Stinkerds, wat doen jullie?’

Prigozjin is al lang verwikkeld in een machtsstrijd met het ministerie van Defensie in Rusland en dat kwam dinsdag nog maar eens tot uiting.

De Wagnerbaas gaf toe dat hij zich zorgen maakte over de aanval in Moskou en deelde meteen een eerste sneer uit. “We hadden ons daar al vele jaren geleden op moeten voorbereiden. Nu lopen we jaren, misschien wel decennia achter op onze tegenstanders. En om ze in te halen, doen we niets. Dat wil ik benadrukken. Ik kan het weten, want ik ben een specialist op dit gebied.”