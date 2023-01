Wagnergroep vindt geen nieuwe rekruten na zware verliezen in Oekraïne: ‘Ze weten dat ze als kanonnenvlees zullen dienen’

De Wagnergroep heeft het moeilijk om nieuwe rekruten te vinden in Russische gevangenissen. Oorzaak zijn de verhalen over de zware verliezen die het Russische huurlingenleger leed in het oosten van Oekraïne en die het thuisfront bereikt hebben.

Het was met trots dat Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin eerder deze maand aankondigde dat zijn huurlingen erin geslaagd waren om het felbevochten stadje Soledar bij Bachmoet te veroveren op Oekraïne. Wat hij er niet bij vertelde, was dat het hem zeker 25.000 manschappen had gekost. Allemaal strijders die waren omgekomen, ofwel zo zwaargewond waren geraakt dat ze lange tijd niet meer inzetbaar zouden zijn. De meeste van hen waren criminelen, die Prigozjin geronseld had in Russische gevangenissen en strafkolonies.

De verhalen over de enorme verliezen raakten desondanks toch tot op het thuisfront en daar verspreidden ze zich razendsnel via familieleden van gedetineerden tot in de gevangenis. En daar blijkt het grote enthousiasme om nog bij de Wagnergroep te gaan een stuk bekoeld te zijn.

Spionage

Zo vertelde de Brits-Amerikaanse Paul Whelan - die sinds 2018 in een Russische cel zit op beschuldiging van spionage - dat er een pak minder kandidaten waren toen Wagner zich laatst aanmeldde in de gevangenis waar hij verblijft. De gedetineerden wisten duidelijk dat ze als kanonnenvlees zouden dienen. ,,Iedereen heeft een goed beeld van wat er gebeurt met gevangenen die de oorlog van het Kremlin in Oekraïne uitvechten", meldde hij volgens de Britse nieuwsdienst Sky News. Deze keer dienden zich geen 115 mannen aan, maar slechts 8.

Een begraafplaats met graven van Wagnerkrijgers.

Om de rekrutering uit het slop te halen, richtte Prigozjin zijn blik al op dienstweigeraars die probeerden te ontsnappen aan de mobilisatie en vrouwelijke gevangenen. Maar volgens het goed ingelichte Russische Telegramkanaal VChK-OGPU zou hij nu ook strijders willen zoeken in gevangenissen in Centraal-Azië.

,,Het is een groot probleem om mensen te vinden”, zegt een bron van het kanaal. ,,Er komen nu al ‘kruimels’ uit de strafkolonies die eigenlijk niemand wil. Wagner zoekt nu mensen in de grote migrantenpopulatie en in de gevangenissen in Centraal-Azië, liefst met gevechtservaring.”

Huurlingen rekruteren uit Centraal-Azië is echter geen goed evolutie, volgens het kanaal. ,,Volgens de instructeurs zijn ze niet geschikt. Alleen een grotere mobilisatie en het oproepen van álle dienstweigeraars kan een verschil maken. We hebben tienduizenden strijders nodig, en letterlijk elke dag nieuwe manschappen.”

Fusie

Zelfs een mogelijke fusie van Wagner en de troepen van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov zou besproken zijn, maar een dergelijk scenario lijkt onwaarschijnlijk. ,,De twee groepen hebben heel verschillende structuren en hun strijders moeten niet van elkaar weten”, aldus nog VChK-OGPU. “Het belangrijkste is misschien wel dat ze een heel verschillende manier hebben van oorlog voeren. Die kan niet gecombineerd worden. De Kadyrovieten zijn een groep eenheden, terwijl de Wagnergroep een leger is.”

Ramzan Kadyrov.

Volledig scherm © REUTERS

