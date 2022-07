Wandelaar (31) overleeft zeven dagen zonder eten in Italiaanse rotskloof

met video Duitse kampbewa­ker (101) krijgt vijf jaar gevangenis­straf

Een 101-jarige man die in de Tweede Wereldoorlog bewaker was in het concentratiekamp Sachsenhausen heeft vijf jaar gevangenisstraf gekregen vanwege medeplichtigheid aan moord op 3518 gevangenen. Josef Schütz is de oudste persoon die is vervolgd voor misdaden van het naziregime.

28 juni