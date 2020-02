Wanhopige Amazone-indianen op de stoep bij Boris Johnson

De belangrijkste indianenleiders uit het Amazonegebied kloppen morgen tamelijk wanhopig aan op nummer 10 Downing Street in Londen. Ze vragen de bewoner, de Britse premier Boris Johnson, om hulp in hun ongelijke strijd tegen de Braziliaanse regering.

De indianen maken zich grote zorgen over een aanstaand wetsvoorstel uit de koker van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Hij wil de exploitatie van grondstoffen toestaan op tot nu toe beschermde territoria van verschillende stammen, waaronder dat van de Yanomami's die in regenwoud in het grensgebied tussen Brazilië en Venezuela wonen. Volgens de grote Braziliaanse krant O Globo wil Bolsonaro daar ook economische activiteiten toestaan aan de autochtone bevolking zoals landbouw, veeteelt en toerisme. Dat zou het einde betekenen van de traditionele manier van leven van de indianen die weliswaar compensatie is toegezegd, maar die geen vetorecht hebben voor de plannen van Bolsonaro.

Onder anderen Davi Kopenawa Yanomami, die bekend staat als ‘de Dalai Lama van het regenwoud’ en het bekende opperhoofd Raoni Metuktire willen Johnson vragen om hulp door geen goud, mineralen of andere producten meer te importeren uit het kwetsbare Amazone gebied.

Strijd

De indianen zoeken wereldwijd steun voor hun politieke strijd tegen de Braziliaanse president Bolsonaro die al in zijn verkiezingscampagne duidelijk partij koos voor de landeigenaren, wegenbouwers en houtkappers. De populist maakt er geen geheim van de economische ontwikkeling van het Amazonegebied belangrijker te vinden dan behoud van natuur en daarmee ook indiaanse culturen. Zo won hij ook de verkiezingen in Brazilië. ,,Bolsonaro begrijpt de waarde niet van het regenwoud en hij houdt niet van de mensen die er wonen”, zegt Yanomami in een interview met het Franse persbureau AFP. ,,Net als tijdens de dictatuur is er iemand aan de macht die niets om ons geeft”.

De Braziliaanse president is goede maatjes met Donald Trump, aldus de indianenchef. ,,Allebei hebben ze hetzelfde doel: autochtone volkeren verdrijven om hun eigen familie en hun vrienden rijker te maken. Wij komen in opstand omdat we zeer ongerust zijn. Onze enige wapens zijn onze woorden. Maar de Braziliaanse regering wil niet met ons praten, ze willen alleen de grond ontginnen.”

Volledig scherm President Jair Bolsonaro. © AFP