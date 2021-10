Wanhopige missionaris stuurt app tijdens ontvoering op Haïti: ‘Bid voor ons. Bid, bid, bid!’

Dat meldt The Washington Post, terwijl ondertussen ook duidelijk is geworden dat de roemruchte bende ‘400 Mawozo’ achter de ontvoering zit.

‘Bid alsjeblieft voor ons!! We worden vastgehouden, ze hebben onze chauffeur. Bid, bid, bid. We weten niet waar ze ons mee naartoe nemen’, luidt het berichtje in een groepsapp volgens Amerikaanse media. De noodkreet komt van een van de missionarissen die namens de Amerikaanse organisatie Christian Aid Ministries op het verscheurde Haïti werkzaam zijn. De groep werd samen met hun familieleden ontvoerd en bestaat uit zestien Amerikanen en één Canadees. Het gebeurde op de terugreis van een bezoek van een weeshuis richting het vliegveld om daar een deel van de groep af te zetten. Bendeleden overmeesterden de chauffeur van de bus waarin de missionarissen zaten en namen het voertuig vervolgens mee.

Christian Aid Ministries bevestigde zojuist de ontvoering. Er zijn vijf mannen, zeven vrouwen en vijf kinderen door bendeleden meegenomen.

Bende

De Haïtiaanse politie maakte vandaag, en dag na de ontvoering, op haar beurt bekend dat de missionarissen en hun kinderen zijn meegenomen door leden van de bende genaamd 400 Mawozo. Dat gebeurde in Ganthier, een gemeenschap ten oosten van hoofdstad Port-au-Prince, waar de bende volgens de politie de dienst uitmaakt. 400 Mawozo ontvoert er mensen, soms met voertuig en al, en perst er ondernemers af. Eerder dit jaar kwam de bende in het nieuws vanwege de ontvoering van zeven katholieke geestelijken, onder wie twee personen met de Franse nationaliteit. Zij werden later vrijgelaten.

De Amerikaanse regering is op de hoogte van de ontvoering, meldt een woordvoerder aan persbureau AP. ,,Het welzijn en de veiligheid van Amerikaanse burgers in het buitenland is voor ons absolute prioriteit’’, zei de woordvoerder, zonder verder dieper op de situatie in te willen gaan.

Geweld en aardbeving

Een diepe politieke crisis verlamt al jaren de sociaaleconomische ontwikkeling van Haïti, één van de armste landen ter wereld. Duizenden mensen zijn al op de vlucht geslagen, mede door een golf van geweld tussen criminele bendes. Het geweld is dit jaar alleen maar toegenomen sinds de moord op president Jovenel Moise afgelopen juli en een aardbeving in augustus waarbij meer dan tweeduizend mensen om het leven kwamen.

Er heerst veel chaos in het land. Volgens AP zijn er in de eerste acht maanden van 2021 al 328 slachtoffers van ontvoering gemeld, tegenover 234 in heel het jaar 2020. Het gaat om leerlingen, artsen, politieagenten, hele bussen met passagiers en anderen.

Mensenrechtenorganisaties hebben opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van de zendelingen. ,,We roepen op tot de bevrijding van de ontvoerde personen, of het nu Amerikaanse burgers of om andere nationaliteiten gaat”, zei bijvoorbeeld Gedeon Jean van het Center for Analysis and Research in Human Rights, gevestigd in Port-au-Prince. Hij noemde de huidige situatie ‘schadelijk voor de menselijke waardigheid’.

Volledig scherm Een trailer met het logo van de organisatie waarvoor de ontvoerde missionarissen werkzaam zijn. © AP

