Wanhopige reddingsoperatie voor overlevenden na instorten flat Miami, nog 99 vermisten

Reddingsteams blijven wanhopig verder zoeken naar overlevenden in het puin van een deels ingestort appartementencomplex in de kustplaats Surfside bij Miami. Er zou geklop en andere geluiden gehoord zijn, maar voorlopig geen stemmen. Het dodental is inmiddels opgelopen tot drie volgens nieuwszender ABC News . Er zijn ook nog 99 mensen vermist.

Er is intussen al gezocht in de deels onder water staande parkeergarage onder het gebouw. Reddingswerkers proberen daarnaast tunnels te graven naar de verschillende verdiepingen in de hoop ruimtes te vinden waar zich mogelijke overlevende bevinden. Ze worden daarbij gehinderd door nieuwe instortingen en branden.

Volgens de brandweer van Miami Dade County - waar Surfside toe behoort - zijn er meer dan tachtig reddingsploegen aanwezig. Er worden speurhonden en drones ingezet, net als camera's en sonartoestellen om eventuele tekenen van leven op te vangen. De reddingsactie wordt beschreven als een ‘langzaam en methodisch’ proces.

Lawaai

De hulpdiensten hopen dat het lawaai dat ze in het puin horen, afkomstig is van overlevenden. ,,Zulke geluiden hoor je altijd bij een reddingsactie”, aldus Erika Benitez van de brandweer van Miami Dade County in de krant The New York Times. ,,Mensen die vastzitten kunnen te moe of te verzwakt zijn om nog te roepen en zo de aandacht proberen trekken. In slaap vallen kan ook een overlevingsmechanisme zijn.”

Volgens de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, die een bezoek bracht aan de plaats van de ramp, zou er ‘contact gemaakt zijn’ met enkele mensen en zou er nog altijd hoop op overlevenden zijn. Hij kondigde ook de plaatselijke noodtoestand af ‘om alle noodzakelijke middelen te kunnen inzetten’. De burgemeester van Miami-Dade County Daniella Levine Cava liet al weten dat de reddingsacties dag en nacht verdergaan. De Amerikaanse president Joe Biden maakte op zijn beurt federale noodhulp vrij.

Drie doden

Er zijn intussen drie doden geteld. Er werd al zeker één persoon levend onder het puin vandaan gehaald. 99 anderen zijn nog vermist. Het is niet duidelijk of zij zich allemaal in het gebouw bevonden, maar de autoriteiten vrezen desondanks dat het aantal dodelijke slachtoffers nog flink kan oplopen.

Het gebouw telde meer dan 130 appartementen, waarvan er 80 bewoond waren. Meer dan honderd bewoners die in het gebouw woonden, zouden volgens de hulpdiensten wel in veiligheid zijn. Verscheidene Latijns-Amerikaanse landen hebben al gemeld dat er inwoners in het gebouw verbleven en vermist zijn. Het gaat om mensen uit Paraguay, Colombia, Venezuela, Argentinië en Uruguay, aldus CNN.

Een groot deel van de Champlain Towers South zakte in de nacht van woensdag op donderdag rond 2.00 uur lokale tijd plots in elkaar. Van het twaalf verdiepingen tellende gebouw, bleef alleen een rokende hoop puin over. Een bewakingscamera filmde de ramp en toont hoe deze zich in enkele seconden tijd voltrok.

Hotels

De brandweer evacueerde onmiddellijk 35 mensen uit het deel van het gebouw dat nog overeind stond. Vijftien gezinnen zijn inmiddels tijdelijk ondergebracht in hotels. Bezorgde familieleden van vermisten verzamelen zich in een gemeenschapscentrum op zoek naar nieuws.

Over de oorzaak van de ramp is nog geen duidelijkheid. Volgens lokale autoriteiten waren er werken bezig aan het dak van het veertig jaar oude gebouw. Er zou ook een grote renovatie op de planning gestaan hebben. Vlakbij werd ook een nieuw appartementsgebouw gebouwd.

