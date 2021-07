Wanhopige zoektocht naar slachtoffers rampflat Miami stopgezet vanwege instortingsgevaar

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de noodtoestand uitgeroepen en bezocht vandaag de rampplek. In een gesprek met plaatselijke bestuurders zei hij te verwachten dat de regering de kosten volledig zal vergoeden. ,,Daar lopen we niet voor weg, dit is een zaak van leven en dood.” Biden sprak ook met reddingswerkers en familie van slachtoffers.



De oorzaak van de instorting van het Champlain Towers South-complex is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat bouwkundigen in 2008 al een rapport opstelden waarin ze melding maakten van structurele tekortkomingen. En in november 2018 kregen de bewoners van de rampflat bij Miami nog te horen dat hun gebouw veilig was. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media ruim een maand nadat een ingenieur waarschuwde dat sprake was van ‘grote structurele schade’ aan de woontoren.



De vereniging van eigenaren waarschuwde onlangs nog, in april, dat de zichtbare schade in de parkeergarage erger was geworden en maakte ook melding van schade aan het dak, aldus Amerikaanse media. Voor de reparaties zou 15 miljoen dollar nodig zijn geweest.



Het zwembaddek zou vorige week als eerst zijn ingestort en de rest van het gebouw mee hebben gesleept. Daardoor zakte de hele rechterhelft van het pand in.