Wapendepot ontploft in Oekraïne, enorme vuurbal schrikt bewoners op

Een wapendepot, ongeveer 240 kilometer verwijderd van de Oekraïense hoofdstad Kïev, is woensdag tot schrik van omwonenden ontploft. De wijde omtrek is ontruimd, en volgens de Oekraïense premier is er sprake van 'externe factoren' die de ontploffing zouden hebben veroorzaakt. De lokale autoriteiten doen onderzoek naar het ongeluk.