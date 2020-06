Washington maakt zich op voor grootste betoging tegen racisme en politiegeweld na dood Floyd

Wereldwijd demonstratiesOver de hele wereld demonstreerden mensen vandaag op straat om hun ongenoegen te uiten over raciale ongelijkheid en politiegeweld. Aanleiding is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die bijna twee weken geleden stierf tijdens een gewelddadige aanhouding door een witte politieagent. Floyds dood bracht niet alleen in de VS, maar ook elders in de wereld grote groepen demonstranten op de been: onder andere in Australië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en ons land werd vandaag actie gevoerd. In Washington bereidt men zich momenteel voor op ‘één van de grootste demonstraties ooit’.

De Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. maakt zich op voor een demonstratie die ‘misschien wel één van de grootste ooit’ wordt in de geschiedenis van de stad. ,,We hebben veel informatie die daarop wijst’’, zegt politiechef Peter Newsham in lokale media, zonder daarbij aantallen demonstranten te noemen. Volgens lokale media gaat het om tienduizenden dan wel honderdduizenden demonstranten. Het zou daarmee ook de grootste George Floyd-demonstratie in het land zijn sinds de dood van de Amerikaan. Er zijn veel agenten en militairen op de been gebracht.

Op dit moment wordt het er al drukker en drukker en lopen er duizenden mensen richting het Witte Huis. Ook een enorm grote wegschildering nabij het Witte Huis springt in het oog. Lokale kunstenaars hebben er met gele verf ‘Black Lives Matter’ op het asfalt geschilderd. Eerdere demonstraties in Washington waren kleinschaliger en verliepen over het algemeen goed. Dat was anders in Minneapolis, de stad waar Floyd overleed. Daar eindigden verschillende protesten in rellen en brandstichting.

Ook in andere Amerikaanse steden wordt gedemonstreerd. In 34 van de 50 staten zijn er manifestaties die allemaal rond George Floyd draaien. De betogers eisen politieke ingrepen waaronder een demilitarisering van de politie en ze vragen dat de dodelijke politietechnieken - waarvan de agenten gebruikmaakten en waardoor George Floyd is gestorven - verboden worden.

Australië

In heel Australië kwamen tienduizenden mensen op de been. De betogers in Sydney droegen spandoeken mee met daarop ‘I can’t breathe', een verwijzing naar de laatste woorden van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij kwam op 25 mei in Minneapolis om door verstikking door de blanke politieagent Derek Chauvin.

De organisatoren van de betogingen in Australië bekritiseren daarnaast ook het hoge aantal Aboriginals dat wordt opgesloten. De voorbije 30 jaar kwamen meer dan 400 Aboriginals om tijdens hun gevangenschap.

In Melbourne, waar 5000 mensen de straat op gingen, riskeerden demonstranten boetes als er onvoldoende afstand werd gehouden. In Brisbane betoogden volgens de politie meer dan 10.000 mensen.

Protest in Parijs

In Parijs geldt technisch gezien een verbod op bijeenkomsten van meer dan tien personen, maar dat kon een betoging niet voorkomen. Ondanks het verbod kwamen toch een duizendtal betogers deze namiddag bijeen bij de Amerikaanse ambassade in Parijs ter nagedachtenis aan George Floyd. De ordediensten zijn massaal ter plaatse aan de Place de la Concorde in de Franse hoofdstad, waar de ambassade is gelegen. Ook in andere Franse steden is er vandaag Black Lives Matter-protest.

Dinsdag vond in Parijs al een betoging plaats van zeker 20.000 mensen. Zij gingen de straat op om de familie van Adama Traoré te steunen, een jonge zwarte man die in 2016 overleed in een Parijse politiecel, kort na zijn arrestatie.

Betogingen in Londen

Ook in Londen kwamen vandaag duizenden mensen bijeen om te betogen tegen racisme. Daarmee negeerden ook de Britse manifestanten het officieel advies om massabijeenkomsten te vermijden vanwege de coronapandemie. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel had daarom wel gevraagd, omdat dat ,,voor ieders veiligheid was”.

De demonstranten kwamen onder meer samen op Parliament Square en de Amerikaanse ambassade in de stad. Vlakbij de ambtswoning van premier Boris Johnson kwam het tot ongeregeldheden tussen demonstranten en politie.

Er werd ook gedemonstreerd in andere plaatsen in het Verenigd Koninkrijk. Politiecommissaris Dame Cressida Dick zei dat de protesten ,,onwettig” zijn en de burgemeester van Manchester, Andy Burnham, waarschuwde dat deze massabijeenkomsten een ,,hoog risico” vormen om het coronavirus te doen opflakkeren.

Duitsland

In verscheidene Duitse steden hebben vandaag duizenden mensen geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld. In München gingen in totaal ongeveer 25.000 mensen de straat op, in Berlijn 15.000. De meeste bijeenkomsten verliepen vreedzaam, maar mede door de enorme opkomst waren er ook enkele schermutselingen. In Berlijn werd met stenen en flessen gegooid naar de politie en omstanders. Een fotograaf werd geraakt aan het hoofd.

In Hamburg, waar 14.000 mensen meededen, zorgde vuurwerk voor een onvriendelijke apotheose. De nog overgebleven menigte werd met behulp van een waterkanon verspreid. De Hamburgse politie had voor aanvang van de manifestatie via Twitter laten weten aan de kant van de demonstranten te staan omdat ,,racisme geen plaats mag hebben in onze samenleving”.

In München verschenen de meeste demonstranten ten tonele. Op de Königsplatz was een betoging aangekondigd van maximaal 200 mensen. Uiteindelijk verzamelden 7000 mensen zich op dat plein. De politie liet herhaaldelijk weten dat het te druk was en dat demonstranten, veelal in donkere kleding, onvoldoende afstand hielden. Toen de toestroom bleef aanhouden, werd het gebied waar de actievoerders hun zegje - ‘Black Lives Matter’ - mochten doen fors uitgebreid.

Op de Alexanderplatz in hoofdstad Berlijn kwamen 15.000 betogers bijeen. Dat waren er meer dan de politie op voorhand had verwacht, aangezien 1500 mensen zich hadden aangemeld. De demonstranten zaten vandaag 8 minuten 46 seconden uit protest op de grond, precies zo lang als de agent zijn knie in de nek van George Floyd gedrukt hield tijdens diens arrestatie. Hierdoor verloor Floyd het bewustzijn en overleed.

In Frankfurt waren zeker 8000 mensen op de been. Binnen een uur stond de Römerplatz vol met demonstranten, waardoor een groot deel van de menigte uitweek naar de nabijgelegen Paulsplatz. Volgens de politie is alles vreedzaam verlopen en hielden de betogers zich keurig aan de coronaregels.

Azië

Ook in Azië gingen vele mensen de straat op. Dat gebeurde onder meer in de steden Tokio (Japan) en Seoul (Zuid-Korea). In Tokio werd de Black Lives Matter-demonstratie gecombineerd met een protest tegen de mishandeling van een Koerdische man door agenten. Hij zou eerder in zijn auto aan de kant zijn gezet en daarna hardhandig op de grond zijn geduwd.

Ook in ons land

In Nederland werden vandaag demonstraties georganiseerd in Eindhoven en Tilburg. In de eerste Brabantse stad werd het door de gemeente gestelde maximum aantal van 700 demonstranten al snel bereikt. Rond 17.05 uur verstuurde de gemeente een tweet: ‘Het Stadhuisplein is vol. Kom niet naar het plein.’ Ook in Tilburg demonstreerden enkele honderden mensen. De demonstratie - uiteindelijk waren er zo'n 1700 demonstranten -verliep er ordelijk. ,,Het was een waardige demonstratie. Complimenten aan de organisatie”, aldus burgemeester Theo Weterings van de stad.

Voor morgen is er een demonstratie aangekondigd in Maastricht. Eerder deze week hadden al meerdere demonstraties tegen racisme en politiegeweld plaatsgevonden. Een demonstratie in Rotterdam werd afgelopen woensdag afgebroken door burgemeester Ahmed Aboutaleb omdat het te druk was. In Amsterdam kwamen duizenden mensen bijeen. Demonstraties in andere steden, waaronder Nijmegen en Utrecht, verliepen rustig.

