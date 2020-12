Washington verklaart na jaren speculeren: ‘Diplomaten in Cuba mogelijk ziek door gerichte radiosignalen’

Het is de eerste keer dat Washington officieel met een verklaring komt, hoewel die niet eenduidig is. Jarenlang is er gespeculeerd, gezien de aard van de symptomen, de locaties en het stilzwijgen van de Amerikaanse regering.

Amerikaanse ambassade

Vooral de Amerikaanse ambassade in Havana, de hoofdstad van Cuba, werd getroffen. De symptomen bij de medewerkers lijken op de effecten van gerichte, pulserende radiogolven met een hoge frequentie, aldus een rapport van Amerikaanse wetenschappers.



De ambassade in Havana was een paar jaar geleden zelfs een tijd onderbezet. Diplomaten waren misselijk, duizelig, hadden hoofdpijn of andere onverklaarbare symptomen. De verschijnselen kregen al snel de bijnaam ‘Havanasyndroom’.

Klachten

Meer dan veertig Amerikaanse overheidsmedewerkers hadden tussen 2016 en 2018 klachten. Uit China werden Amerikanen naar huis gehaald, omdat ze soortgelijke symptomen hadden.



Het rapport, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, laat de mogelijkheid open dat andere factoren een rol speelden, waaronder psychologische. Het is de laatste poging om een oorzaak te vinden voor de mysterieuze ziekten die begonnen op te duiken onder Amerikaans personeel in Havana.



Een aantal diplomaten heeft zich kritisch uitgelaten over de reactie van de regering op hun gezondheidsklachten. Tenminste één heeft een rechtszaak aangespannen tegen het ministerie van Buitenlandse Zaken.

