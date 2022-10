Wassende water eist al 600 doden in Nigeria, ‘land mist infrastructuur voor klimaatverandering’

Het aantal mensen dat de afgelopen weken is omgekomen bij overstromingen in Nigeria is gestegen naar 603. Ook heeft de natuurramp zeker 1,3 miljoen mensen uit hun huizen verdreven, maakte de Nigeriaanse minister van Humanitaire Zaken zondagavond bekend op Twitter.

Volgens Nasir Sani-Gwarzo van het Nigeriaanse ministerie van Humanitaire Zaken, Rampenbeheersing en Sociale Ontwikkeling zijn er naast de doden tenminste 2400 gewonden. In totaal is 70.566 hectare landbouwgrond overspoeld en zijn 45.249 huizen zijn ‘totaal beschadigd’.

Vrijdag stond het dodental nog op 500, maar daar kwamen het afgelopen weekend dus nog eens ruim honderd slachtoffers bij. Het gevaar is nog lang niet geweken. Ook voor de komende weken wordt gewaarschuwd voor hevige overstromingen. In een beleidsdocument van de Nigeriaanse regering over klimaatverandering, gepubliceerd in 2020, werd voorspeld dat dit soort overstromingen de komende jaren zullen toenemen als gevolg van klimaatverandering. ‘Helaas missen veel staten in Nigeria grotendeels de infrastructuur die nodig is om hier adequaat op te reageren’, stelde het rapport.

Volledig scherm 27 van de 36 Nigeriaanse deelstaten zijn getroffen door de hevige wateroverlast. © REUTERS

Vorige week verdronken 76 mensen in de staat Anambra, in het zuidoosten, toen hun boot kapseisde. De opvarenden probeerden juist te ontsnappen aan hoogwater. Het overstromingswater was tot daken gestegen in Kogi (iets noordelijker gelegen) en Anambra. CNN meldde dat meer dan 600.000 mensen in Anambra waren gevlucht voor het water.

,,Het is triest. Plots hebben mensen geen huis meer en veranderen ze in een paar weken tijd in bedelaars. Het maakt niet uit hoe rijk ze waren”, vertelde Chiamaka Ibeanu, een verpleegster uit Anambra in The Washington Post. Haar familie woont dicht bij de rivier de Niger. Het huis van haar oom en tante stond onder water. ,,Mijn tante kon haar spullen niet meer inpakken. Alles ligt in het water, ze heeft geen ander huis.”

Natter

Regeringswoordvoerders zeiden dat de omvang van de overstromingen van dit jaar vergelijkbaar is met de laatste grote overstroming die Nigeria heeft meegemaakt, in 2012. Daardoor werden destijds 1,3 miljoen mensen ontheemd. Er vielen toen 431 doden. In 2012 werden 30 van de 36 staten getroffen. Deze keer zijn al 27 staten getroffen. ,,De omvang van de verwoesting kan alleen worden vergeleken met de overstromingen van 2012", aldus Sadiya Umar, de minister van humanitaire zaken.

De overstromingen worden veroorzaakt door een veel natter regenseizoen dan normaal. Al sinds het begin van de zomer regent het meer dan gewoonlijk in het Afrikaanse land. Het vrijkomen van water uit de Lagdo-dam in buurland Kameroen heeft de problemen recent nog verergerd. Rijstproducenten hebben gewaarschuwd dat de overstromingen gevolgen kunnen hebben voor de voedselprijzen in het land met circa tweehonderd miljoen inwoners, waar de invoer van rijst is verboden om de lokale productie te stimuleren.

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties gaf vorige maand al aan dat Nigeria een van de zes landen is waar een groot risico bestaat op catastrofale hongersnood.

Volledig scherm In Lokoja is een rivier buiten zijn oevers getreden waardoor veel huizen onder water staan. © REUTERS

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: