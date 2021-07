Wat als je je portemonnee vergeet in Japanse metro? ‘99 procent laat ‘m liggen’

Joost zoekt het uit Op ‘slaapexpe­di­tie’ in kleinste hotelkamer ter wereld: ‘Net of je in een mortuarium ligt’

11 juli Ruimte is in de olympische metropool Tokio schaars - en dus knetterduur. In de hotelwereld hebben ze daar - op z’n Japans - iets op gevonden: capsules, een soort slaapmuur. Joost Zoekt het Uit in Tokio op slaapexpeditie in de kleinste hotelkamer ter wereld. „Het is net of je in een mortuarium ligt.”