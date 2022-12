Wat kost de oorlog? 77 miljard voor de Russen, 100 miljard voor Oekraïners, bijna 1 miljard voor ons

Tientallen mensen in ijskoud water nadat migranten­boot in Kanaal kapseist, vier doden

Op het Kanaal tussen Groot-Brittannië en Frankrijk is een kleine boot gekapseisd. Vermoedelijk zaten hier dertig tot vijftig mensen op, die in het ijskoude water zijn terechtgekomen. Vier mensen zijn omgekomen, 43 mensen zijn gered. Vanuit Engeland en Frankrijk is een grootschalige hulpactie op touw gezet.

14 december