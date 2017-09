Wat kunnen we nog verwachten? Vijf vragen over orkaan Irma

Tijdens het hoogtepunt van het orkaanseizoen zorgde Irma voor een spoor van vernieling in het Caribisch gebied. Op dit moment is ze afgezwakt tot een tropische storm, maar houdt nog steeds huis boven Florida. Vijf vragen aan Michiel Severin van Weerplaza.nl over Irma en haar soortgenoten.

Hoe kan het dat Irma zo snel is afgezwakt boven Florida?

Volledig scherm Ravage op Sint-Maarten nadat orkaan Irma heeft huisgehouden. © REUTERS Twee redenen, aldus Severin. ,,Ten eerste: de benzine is op." Na Sint-Maarten nam de orkaan eerst in kracht af, maar slurpte door de warme wateren ten zuiden van Florida weer energie op. ,,Warmte-energie door het water dat daar zo'n 28, 29 graden Celsius is. Zolang die voeding doorgaat, neemt de wind toe. Dat heeft Irma heel lang volgehouden tussen Sint-Maarten en Florida. Eenmaal aan land raakt het die energietoevoer aan de onderkant kwijt."



De tweede reden is een andere ondergrond voor de orkaan. ,,Land is ruwer dan zeeoppervlak. Bebouwing, heuvels en begroeiing zorgen voor minder sterke wind. Op een kilometer hoogte waait het nog hard, maar aan de grond neemt de sterkte af."

Hadden de gevolgen nog erger kunnen zijn?

Hoewel het Caribisch gebied keihard is geraakt door de cycloon van de hoogste categorie, is de baan van Irma over Florida vrij gunstig. Het oog beweegt ten westen van Miami en ten oosten van de stad Tampa. ,,Irma trok nu vanaf de kust over de Everglades, waar relatief weinig mensen wonen. Maar de schade aan gebouwen en huizen is alsnog gigantisch. De gebouwen zijn bestand tegen de wind, maar de sluipmoordenaar is het water."

Is het gevaar geweken?

Volledig scherm Kniehoog water in Miami, Florida. © Photo News ,,Irma trekt nog verder over de Verenigde Staten: waarschijnlijk via Georgia en Tennessee." Dat zijn niet de rijkste staten. De gemiddelde bebouwing is daar dan ook van mindere kwaliteit dan het rijke Florida. Volgens Severin zal de afgezwakte storm alsnog voor grote schade zorgen, vooral door het water.



Irma slaat op het hoogtepunt van het orkaanseizoen toe. Of er nog meer catastrofale orkanen volgen? ,,Dat weet je nooit. De tweede orkaan José trekt veilig weg. Verder op de oceaan zijn er nog een aantal onweersclusters die kunnen uitgroeien tot orkaan, maar dat is vooralsnog niet de verwachting. Maar dat kan morgen weer anders zijn."

Code geel in Nederland, doden door noodweer in Toscane. Hangt noodweer in Europa samen met orkanen daar?

,,Zo redeneren wij niet. Alles hangt met elkaar samen, maar de orkanen daar hebben geen directe invloed op het weer in Nederland. Het is wel mogelijk dat een orkaan de oceaan op trekt en uiteindelijk bij Ierland Europa bereikt, maar dat is bij Irma niet het geval."

Heeft klimaatverandering nog een vinger in de pap?