Wat wil Poetin met zijn ‘roebel-chantage’? ‘Die gaskraan gaat echt niet dicht’

Afghaanse vrouwen mogen niet zonder mannelijk familielid het vliegtuig in

Afghaanse vrouwen mogen alleen nog in een vliegtuig stappen als ze worden begeleid door een mannelijk familielid. De Taliban-regering heeft dat opgedragen aan vliegtuigmaatschappijen in het land. De maatregel geldt voor binnen- en buitenlandse vluchten, maar onduidelijk is of die ook buitenlandse vrouwen treft.

28 maart