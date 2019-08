Wat zijn de opties van China in Hongkong?

De Chinese president Xi Jinping heeft een zeer dringende reden om het nu ruim tien weken durende oproer in Hongkong te beëindigen, zegt schrijver, politicoloog en econoom Ties Dams, verbonden aan Instituut Clingendael. Xi zit namelijk op hete kolen: over ruim anderhalve maand, op 1 oktober, is hij de centrale figuur in de nationale viering van de zeventigste verjaardag van de succesvolle machtsgreep van de Chinese Communistische Partij. Dat is een mega-evenement in China. Een lang voorbereid feest ook om de wereld de macht en kracht van het nieuwe China te demonstreren. ,,Die datum is echt een deadline. Het is moeilijk voorstelbaar dat Xi zich daar wil presenteren als de sterke leider, terwijl in Hongkong demonstraties aan de gang zijn", aldus Dams.