‘We kunnen de aarde niet vernietigen, ik geloof dat God de controle over alles heeft’

Nog niet zo lang geleden stapten geregeld vreemdelingen op Peggy Ballou af. Of er huizen te koop waren in Hope. Te huur dan, misschien? De bloeiende olie-industrie hier in het zuidoosten van New Mexico trok zo veel gelukzoekers uit de rest van het land, dat huisvesting een probleem werd. Wie de astronomische prijzen niet kon opbrengen en wilde wegblijven uit de ‘mannenkampen’ waar toegestroomde olie-arbeiders dicht op elkaar wonen in trailers, probeerde het in Hope, een slaperig woestijndorpje op de rand van de olieregio.