We sturen pantserhouwitsers naar Oekraïne: 'Ze kunnen vuren en metéen wegrijden’

met video Europa voert strijd tegen verkrach­tin­gen in Oekraïne op: ‘Rusland voert ook oorlog tegen vrouwen’

Elke Russische militair die in Oekraïne een vrouw of meisje heeft verkracht moet zich vroeg of laat verantwoorden voor het Internationale Strafhof in Den Haag. Dat geldt ook voor hun opdrachtgever, president Poetin, stelt Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken).

5 mei