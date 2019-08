'We willen geen Syriërs' zeggen steeds meer Turken en Libanezen

Frans jongetje dat van museum Londen werd geduwd brak zijn benen, arm en ruggen­graat

14:19 De 17-jarige jongen die zondag een Frans jongetje van de tiende verdieping van museum Tate Modern in Londen naar beneden duwde, is volgens Britse media een psychiatrisch patiënt die tijdens zijn daad op het uitkijkplatform heel even aan de aandacht van zijn begeleiders was ontsnapt. De tiener moet zich vandaag bij de rechter verantwoorden voor het schokkende incident waarbij een 6-jarig jongetje zwaar gewond raakte. Het kind brak zijn benen, een arm en zijn ruggengraat en heeft bloedingen in de hersenen.