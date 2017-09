Weer aardbeving in Mexico

Telefoonboekje Hitler levert 37.000 euro op: 'Noem een slechterik en hij staat erin'

9:01 Een notitieboekje van Adolf Hitler, met daarin telefoonnummers van beruchte nazi's als Joseph Goebbels, heeft op een veiling in Engeland 33.000 pond (37.200 euro) opgebracht. ,,Dit is echt een 'wie is wie' van het kwaad'', aldus de veilingmeester in Britse media. ,,Noem een slechterik en hij staat erin.''