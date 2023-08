Weer contact met vijf vermiste Nederlanders Slovenië, nog twee vermisten na aardverschuiving in Georgië

met videoDe vijf Nederlanders met wie zaterdagochtend geen contact was te krijgen na het noodweer in Slovenië, zijn inmiddels terecht. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdagavond weten. Het ministerie zoekt nog contact met enkele Nederlanders in het gebied, aldus de woordvoerder, die daarbij geen exact aantal noemt.

Ook worden twee landgenoten in Georgië vermist na een aardverschuiving in dat land, aldus het ministerie. Sinds vrijdag zijn door een aardverschuiving in het bergresort Shovi in Georgië al twaalf mensen om het leven gekomen. Ingewijden melden dat het gaat om minderjarigen die met hun vader in de bergen aan het wandelen waren, al kan een woordvoerster van het ministerie dat niet bevestigen.

De reddingsoperatie in Georgië is nog in volle gang. Zaterdag vloog de plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken naar het rampgebied. Onder meer drones worden ingezet om het gebied te doorzoeken. Dronebeelden van de aardverschuiving toonden modder, boomstammen en ander puin die de vallei gedeeltelijk bedekken.

In Slovenië zijn honderden Nederlanders tijdelijk geëvacueerd. Ze konden in bijvoorbeeld sporthallen of scholen overnachten. Veel van hen zijn inmiddels weer terug op hun camping, maar voor sommige mensen is dat onmogelijk vanwege overstromingen. Dat zegt manager touroperating Pieter Melieste van ACSI Kampeerreizen. Zijn bedrijf heeft ongeveer tweehonderd campinggasten in het gebied, maar hij weet dat er nog veel meer Nederlanders zitten.

Het ministerie wil nog geen conclusies verbinden aan het feit dat ze met een aantal Nederlanders nog geen contact heeft kunnen krijgen. ,,Mensen in het getroffen gebied zijn nu eenmaal moeilijk bereikbaar. Autoriteiten zijn hard aan het werk om alle verbindingen weer te herstellen en het elektriciteitsnetwerk weer op poten te krijgen”, aldus de woordvoerder. ,,Maar als bijvoorbeeld je telefoon is weggespoeld, is het lastig contact te leggen.”

Vrijdag werd bekend dat twee Nederlanders uit Gouda zijn omgekomen in het land. Het gaat om een vader (52) en zijn zoon (20). De twee waren gaan wandelen in de bergen. Mogelijk werd een blikseminslag hen fataal. Een reddingsteam vond hun lichamen mede dankzij foto’s die ze naar hun familie hadden gestuurd.

Modderstromen rond het bergresort Shovi.

De Nederlandse alarmcentrales SOS International, Eurocross en de ANWB ontvingen zo’n honderd hulpverzoeken uit Slovenië, lieten ze zaterdag weten. Eurocross kreeg zestig meldingen, SOS International tien en de ANWB ongeveer dertig. Veel hulpverzoeken zijn van mensen van wie het voertuig kapot is of van wie spullen zijn weggespoeld. Vooralsnog zijn er geen plannen om vakantiegangers in Slovenië op te halen met bussen, zoals in Italië is gebeurd. Na het noodweer in Italië kwamen zo’n 1400 hulpverzoeken binnen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand aan de familieleden van de vermisten in Slovenië en Georgië en staat in nauw contact met de lokale autoriteiten. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders zich in Slovenië bevinden, zegt een woordvoerder van het ministerie. Zij kunnen namelijk vrij reizen naar het land in de Europese Unie en zijn niet verplicht zich te melden bij de ambassade.

Grote overstromingen in Slovenië als gevolg van het noodweer.

Slovenië is een populair vakantieland voor Nederlandse toeristen. Naast de twee Nederlanders viel vrijdag ook een derde dode. De politie meldt inmiddels een vierde dode. Zaterdagochtend werd een dode man gevonden aan de oever van de rivier de Sava in hoofdstad Ljubljana. Volgens de eerste informatie lijkt het erop dat zijn dood het gevolg is van de overstromingen, maar het onderzoek loopt nog, meldt STA.

Zo'n 16.000 huishoudens kwamen door het noodweer zonder stroom te zitten. Premier Robert Golob zei volgens het Sloveense persbureau STA dat het de ergste natuurramp is die het land in meer dan dertig jaar heeft getroffen. De schade komt waarschijnlijk boven de 500 miljoen euro uit, meldt hij.

Huizen, wegen en de energie-infrastructuur zijn zwaar getroffen door het noodweer. Volgens Golob zijn grote inspanningen vereist om terug te kunnen keren naar het normale leven. Črna na Koroškem, een plaatsje in een smalle vallei in het noorden van het land, is volledig van de omgeving afgesneden. Drinkwater en andere benodigdheden worden per luchtbrug naar de plaats gebracht. Hoewel winkels in het land normaal gesloten zijn op zondag, gaan de winkels die voedsel verkopen deze zondag wel open.

President Nataša Pirc Musar zei dat in twee dagen tijd meer dan 3000 incidenten zijn geregistreerd in 145 van de 212 gemeenten in Slovenië. 121 mensen werden met een helikopter geëvacueerd. Volgens de president tonen deze cijfers ‘de verschrikkelijke omvang van de catastrofe, die Slovenië sinds zijn onafhankelijkheid nog niet heeft meegemaakt’. Het land werd in 1991 onafhankelijk.

Verschillende landen hebben hulp aangeboden volgens de president. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen noemt de gebeurtenissen in Slovenië ‘hartverscheurend’. De Sloveense Eurocommissaris voor Crisisbeheersing Janez Lenarčič is in Ljubljana voor overleg.

Ook in de omringende landen is het alarmfase 1 door de extreme weersomstandigheden. In het zuiden van Oostenrijk hebben meerdere gemeenten alarm geslagen vanwege overstromingen als gevolg van de zware regenval. Hulpdiensten zijn massaal ingezet. Meteorologen waarschuwen voor nog meer zware regenval.

In de gemeente Sankt Paul im Lavanttal in de deelstaat Karinthië zijn uit voorzorg zeventig huizen geëvacueerd. Bewoners werd gevraagd met de meest noodzakelijke spullen naar vrienden en familie te gaan en er werd een noodopvang ingericht. Ook in andere plaatsen waren evacuaties. Volgens energiebedrijf Energie Steiermark zaten vrijdagochtend zo’n 4000 huishoudens zonder stroom.

In het zuiden van het land werden onder meer twee campings ontruimd. Meer dan 2500 brandweerlieden werden ingezet volgens omroep ORF.

Hevige regenval veroorzaakte vrijdag modderstromen en overstromingen. Op de Ljubelj-bergpas viel binnen 24 uur evenveel regen als normaal in een hele maand valt. In Klagenfurt, de hoofdstad van Karinthië, dreigt een dam door te breken, waardoor het stadsdeel Viktring deels onder water dreigt te komen staan. Bewoners zijn opgeroepen zich voor te bereiden.

In Kroatië zijn ook de hulpdiensten gemobiliseerd uit vrees dat de overstromingen zich zouden verspreiden. In het noorden van Kroatië steeg het waterpeil in de rivieren aanzienlijk. De rivier de Sava, die vanuit Slovenië naar Kroatië stroomt, is op sommige plaatsen al buiten haar oevers getreden. De piek wordt vanavond pas verwacht. In de plaats Brdovec, nabij Zagreb, zijn er mensen geëvacueerd.

Ook het zuiden van Oostenrijk staat deels onder water, zoals in Gnas.