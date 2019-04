Weer donkere wolken boven het Witte Huis

De euforie van Donald Trump over de beknopte samenvatting van het Mueller-onderzoek is van korte duur. Het parlement eist volledige inzage en dat geldt ook voor Trumps belastingaangiftes.

Na een week vol in de aanval zit Donald Trump weer in de verdediging. Nadat zijn minister van Justitie Barr concludeerde dat onderzoeker Robert Mueller geen bewijs had gevonden voor samenwerking van Trumps campagneteam en Rusland, opende Trump nog het vuur op de Democratische oppositie.



Die salvo's bleven niet lang onbeantwoord. De Democraten, die in november in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid heroverden op Trumps Republikeinen, eisen van minister Barr dat hij alle vierhonderd pagina's van Muellers rapport vrijgeeft. Zij nemen geen genoegen met Barr's korte samenvatting van enkele A4tjes. De minister zou zijn president daarin wel erg snel hebben vrijgepleit van alle beschuldigingen van samenwerking met de Russen en obstructie van de rechtsgang.

De Democraten voelen zich gesterkt door uitlatingen van medewerkers van Mueller die anoniem willen blijven. Volgens hen bevat het rapport passages die bedreigend zijn voor Donald Trump. Om welke onderdelen het gaat zal pas blijken na de vrijgave.

Binnenskamers

In de discussie daarover begint de president nu afstand te nemen van zijn eerste reactie. Aanvankelijk stemde hij enthousiast in met de vrijgave omdat hij 'volledig was vrijgepleit'. In zijn jongste tweets veegt hij echter de vloer aan met Democratische parlementsleden die Muellers verslag willen uitpluizen. Trump wijst er nu op dat het ministerie van Justitie het recht heeft het hele onderzoek van Mueller binnenskamer te houden. Of dat gebeurt, zal spoedig blijken. De dagvaarding van de commissie Justitie van het Huis van Afgevaardigden is onderweg. Net als vijf andere dagvaardingen, gericht aan vijf voormalige topadviseurs van Trump voor aanvullend eigen onderzoek.

Ook op een ander front hangen er donkere wolken boven het Witte Huis. Een andere parlementscommissie heeft de Amerikaanse Belastingdienst (IRS) formeel gevraagd om de belastingaangiften van Donald Trump van 2013 tot en met 2018.

Trump brak tijdens zijn campagne in 2016 met de veertig jaar oude traditie dat alle presidentskandidaten opening van zaken geven over hun financiën. Voorzitter Richard Neal zegt dat het parlement daar geen genoegen mee kan nemen. ,,Ook op dit terrein moeten we er zeker van kunnen zijn dat de regering zich kan verantwoorden'', aldus Neil. ,,Dit gaat om beleid, niet om politiek. Dit verzoek staat los van andere ontwikkelingen.'' Donald Trump reageert furieus. ,,Ik zal met tot het uiterste ertegen verzetten'', aldus de president. Indien nodig gaat hij tot de hoogste rechtsinstantie, het Hooggerechtshof.

Er bestaan al jaren de wildste verhalen over Trumps belastingaangiften. Oud-medewerkers hebben gezegd dat de financiële cijfers die Trump hanteert onjuist zijn. Volgens zijn voormalige 'fixer', Michael Cohen, stroken alle opgegeven cijfers over vermogen en bezit aan vastgoed niet met de werkelijkheid. Ook zouden Trump en zijn familie ruim hebben geprofiteerd van de belastingverlaging die hij in 2017 als president afkondigde.

Gevechten