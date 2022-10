Weer duur kunstwerk besmeurd: klimaatactivisten gooien aardappelpuree naar Monet

Rechter VS verbiedt staat New York vuurwapens uit kerken te weren

Een federale rechter heeft donderdag de staat New York verboden, althans voorlopig, om het deel van de wapenwet te handhaven dat vuurwapens verbiedt in kerken of andere geloofshuizen. Twee kerkleiders hadden vorige week een rechtszaak aangespannen waarin ze claimden dat het verbod in strijd is met het tweede amendement van de Grondwet, waarin is vastgelegd dat Amerikaanse burgers wapens mogen bezitten en dragen om zichzelf te kunnen verdedigen.

