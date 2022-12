Wéér een aanslag bij kickbokser Jamal Ben Saddik, daders laten boodschap achter bij zijn sportschool

Met zwaar vuurwerk is dinsdag een aanslag gepleegd op de nog te openen sportschool van de Belgische vechtsporter Jamal Ben Saddik. De zoveelste in Antwerpen, en de zoveelste bij Ben Saddik. Dit keer lieten de daders ook een duidelijke boodschap achter op de gevel.

De explosie vond dinsdag plaats rond 02.20 uur bij het pand waar vanaf januari de nieuwe kickboksschool van Jamal Ben Saddik haar deuren opent. Het ging om zwaar cobra-vuurwerk dat door de daders werd gebruikt. Op de gevel naast het pand werd met graffiti een boodschap achtergelaten met daarin de initialen van de vechtsporter: ‘Dood JBS Dede Dief.’

Dat stukje ‘Dede Dief’ deed bij Belgische media meteen een belletje rinkelen. De tekst was eerder ook te lezen op een garagedeur van een woning in de Antwerpse Lange Beeldekensstraat. Dat gebeurde in augustus tijdens een aanslag waarbij de daders ook een achttal kogels op het pand afvuurden. De boodschap is helder: ‘dede’ is straattaal voor ‘dood’.

Zomermaanden vol aanslagen

Met dat adres lijkt Jamal Ben Saddik overigens niks te maken te hebben. Maar de afgelopen zomermaanden was hij wel eerder doelwit. Zo vonden er aanslagen plaats bij zijn ouderlijke woning en het restaurant van zijn familie ‘Poké Bowl Place’. Enkele andere beschietingen, waaronder in Borsbeek en Deurne, konden ook aan zijn familie worden gelinkt. Al hadden de daders, schrijven Belgische media, het misschien gemunt op een van zijn broers. Die zou betrokken zijn geweest in een ruzie omtrent een verdwenen lading cocaïne.

De afgelopen jaren, maar vooral sinds de zomer, volgen de aanslagen in en rond Antwerpen zich razendsnel op. Sinds juni vonden er grofweg vijftig aanslagen plaats met vuurwerkbommen of beschietingen. Het heeft er alle schijn van dat een aantal Belgische, maar mogelijk ook Nederlandse, bendes met elkaar in conflict zijn. De inzet daarbij zou veelal geripte partijen coke zijn.

Nederlandse jongeren betrokken

Bij het uitvechten van die conflicten wordt volop gebruik gemaakt van Nederlandse loopjongens om de aanslagen te plegen. Met patrouillerende agenten en camerabeelden werden Nederlandse kentekenplaten scherp in de gaten gehouden. Het leidde tot de aanhouding van in totaal zeker dertig Nederlandse jongeren. Het gaat om mannen van veelal begin twintig en afkomstig uit Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Almere.

In augustus wist de Antwerpse politie bijvoorbeeld een aanslag te verijdelen toen vier Nederlanders werden onderschept in de buurt van Poké Bowl Palace, het eethuis van de familie van Jamal Ben Saddik. Het ging om twee jongens van 17 jaar, een van 18 jaar en een van 20 jaar oud. In de auto hadden de mannen vuurwapens liggen en materiaal op een brandbom te maken.

