Weer een middelvinger richting Brussel: stuurt Polen aan op vertrek uit EU?

Polen en de Europese Unie liggen op ramkoers. Volgens de opstandige lidstaat is de eigen rechtspraak leidend. Daarmee zet de regering in Warschau de bijl in het zogeheten ‘voorrangsprincipe’ dat het Europese recht boven het nationale recht van lidstaten plaatst. De steen des aanstoots is de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat de Poolse tuchtregeling voor rechters in strijd is met het EU-recht. Volgens het Constitutionele Hof in Warschau is die uitspraak niet bindend, kunnen Europese besluiten eventueel worden genegeerd als zij in ‘strijd zijn met Poolse belangen’.