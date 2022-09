Weer een oligarch dood: ‘Erg onwaarschijnlijk dat er sprake is van zelfmoord of ongeluk’

Irakezen trekken zich na dag vol geweld terug uit groene zone van Bagdad na oproep van leider

Aanhangers van de sjiitische leider Moqtada al-Sadr zijn zich aan het terugtrekken uit de zwaarbeveiligde ‘groene zone’ in Bagdad nadat hun leider hen tijdens een toespraak daartoe had opgeroepen. De Nederlandse ambassade, die gisteren werd ontruimd, is weer terug naar het eigen kantoor in deze zone.

30 augustus