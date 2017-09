Weer een tegenslag voor inreisverbod van Trump

Het hof van beroep in de VS heeft president Donald Trump deels teruggefloten over zijn omstreden inreisverbod. Er moeten meer uitzonderingen worden gemaakt, aldus de unanieme beslissing van de drie rechters. Over de legaliteit van de maatregel deden ze geen uitspraken, daar buigt het hooggerechtshof zich nog over.

Het verbod hield in dat mensen uit Syrië, Soedan, Jemen, Libië en Iran in de negentig dagen na het ingaan van de maatregel de VS niet in zouden mogen. Ook werden het opnemen van vluchtelingen voor 120 dagen stilgelegd.

Het hof bepaalde donderdag dat meer uitzonderingen moeten worden gemaakt op het inreisverbod. Ook zullen alle vluchtelingen uit de zes landen waarvan al was bepaald dat ze naar de VS mochten komen, alsnog worden toegelaten.

Het hof, voluit het hof van beroep voor het negende circuit geheten, is een federale rechtbank in San Francisco die zich buigt over zaken uit het negende circuit. Hieronder vallen onder meer de staten Alaska, Californië, Idaho, Oregon en Washington. Er zijn in totaal dertien beroepshoven, het negende is met 29 rechters het grootst. Zo'n twintig procent van de Amerikaanse bevolking valt onder dit circuit. Beslissingen van de beroepshoven kunnen een precedent scheppen voor toekomstige rechtszaken.

Hooggerechtshof

Eind juni bepaalde het hooggerechtshof dat Trumps inreisverbod voor reizigers uit zes landen met enige aanpassing toch kon worden ingevoerd, zolang mensen uit de eerder genoemde landen die een 'bonafide' relatie hebben met iemand in de VS, niet zouden worden tegengehouden. Voor mensen die ouders, broers, zussen of kinderen in de VS hebben, werd dus een uitzondering gemaakt. Ondertussen buigt het hooggerechtshof zich over de presidentiële maatregel van Trump, waarin hij het inreisverbod vastlegde. Dit hof heeft uiteindelijk het laatste woord.

In juli bepaalde een federale rechter in Hawaï al dat er ook een uitzondering moet worden gemaakt voor grootouders, kleinkinderen, tantes, ooms, nichten, neven, en schoonzussen en -broers. 24.000 vluchtelingen die naar de VS zouden komen maar werden tegengehouden door het inreisverbod, maakten hierdoor toch weer kans op vestiging in de VS. Dat is nu door de drie rechters van het hof van beroep bevestigd.