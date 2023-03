Weer extreem geval van pestgedrag in Duitsland: daders steken haren meisje (13) in brand en drukken peuken uit in haar gezicht

Russische ex-president dreigt rechters ICC in Den Haag met raket: ‘Houd de lucht maar goed in de gaten’

De Russische ex-president Dmitri Medvedev heeft maandag in een bericht op Telegram gezegd dat het besluit van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC), om een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de huidige Russische president Vladimir Poetin, verschrikkelijke gevolgen zal hebben voor het internationaal recht. Ook dreigt hij de rechters met het afschieten van een hypersonische raket op het strafhof: ‘Houd de lucht maar goed in de gaten’.