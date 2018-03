Weer krachtige beving in Papoea-Nieuw-Guinea

Vliegtuig rijdt over voet ba­ga­ge­af­han­de­laar

29 maart Een bagageafhandelaar op de Britse luchthaven Gatwick is gistermiddag ernstig gewond geraakt toen er een vliegtuig over zijn voet reed. De man raakte bekneld onder het wiel van een Russisch toestel. Hij moest worden ontzet door de hulpdiensten en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de zender Sky.