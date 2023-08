Weer massale protesten in Israël tegen juridische hervorming

Onderzoek naar dodelijk incident op K2: tientallen alpinisten stappen over stervende sherpa heen

Er is een onderzoek gestart naar de dood van een Pakistaanse sherpa eind juli op K2, de tweede hoogste berg ter wereld. Dat meldt een woordvoerder van de Pakistan Alpine club zaterdag. De dood van Mohammed Hassan veroorzaakte de afgelopen dagen een hoop ophef. Tientallen alpinisten zouden over de gevallen man zijn gestapt in hun poging de top van de beroemde berg te halen. Onder hen de Noorse bergbeklimmer Kristin Harila, net bezig met een recordpoging.