Weer Nederlanders opgepakt in Antwerpen na bekladden woning en gooien explosief

De minderjarige verscheen zaterdag voor de jeugdrechter, die zijn voorlopige opsluiting beval in het gesloten federaal centrum voor jongeren De Grubbe in Everberg, tussen Brussel en Leuven. Zijn meerderjarige metgezellen zitten op last van de rechter-commissaris in voorarrest en verschijnen in de loop van volgende week voor de raadkamer, die beslist of ze langer in voorlopige hechtenis moeten blijven.

Politieagenten arresteerden de drie Nederlanders nadat ze de gevel van een woning in het noordoostelijke stadsdeel hadden beklad. Met rode graffiti was een tekst aangebracht die niet goed leesbaar was, met uitzondering van het laatste woord: ‘coke’. De politie kon meekijken dankzij een mobiele camera die er kwam na eerdere incidenten bij de bewuste woning. Een speciaal politieteam in een anoniem voertuig wist de wagen van de drie verdachten in de buurt te onderscheppen.

Vlak daarvoor was vanuit de auto een voorwerp naar buiten gegooid dat terechtkwam onder een geparkeerde wagen. Het bleek een vermoedelijk zelf in elkaar geknutseld explosief te zijn dat later elders tot ontploffing werd gebracht. Enkele woningen waren uit voorzorg ontruimd tijdens het onderzoek van het projectiel.

Vierde incident

Het was al het vierde incident in zo'n drie maanden tijd bij de woning aan de Rietschoorvelden. Die is tijdelijk niet bewoond vanwege renovatiewerkzaamheden, maar het is het ouderlijk huis van Gianni en Giorgi F., twee broers die in verband worden gebracht met het drugsmilieu. Afgelopen week werd een vuurwerkbom in de voortuin gegooid, in juni en augustus was het pand tot tweemaal toe het doelwit van beschietingen en een jaar geleden werd op de oprit een auto in brand gestoken.

Gianni (31) en Giorgi F. (26) zouden uit de entourage komen van de gezochte drugscrimineel Mounir E.B., bijgenaamd Gino. De broers stonden dit voorjaar terecht in een Sky ECC-dossier omdat zij privégegevens zouden hebben verkregen via een ziekenhuismedewerker. Ze werden vrijgesproken omdat niet vaststond dat de Sky ECC-accounts van de broers waren.

Tegen hen lopen nog andere onderzoeken. Het duo kreeg tijdens een vakantie in Turkije een pak slaag van onbekenden.

Nederlanders

Het is niet voor het eerst dat de politie in Antwerpen een auto met Nederlands kenteken onderschept. Twee weken geleden gebeurde dat in stadsdeel Berchem aan de zuidkant van Antwerpen. Het onderscheppen van het voertuig gebeurde op 1 september omstreeks half twaalf 's avonds in de Deken De Winterstraat. Bewoners belden de politie nadat ze de wagen verschillende keren door de straat hadden zien rijden. Een speciaal interventieteam van de politie pakte in de straat twee jongemannen op die een alarmpistool bij zich bleken te hebben. Het team onderschepte tevens een tweede verdacht voertuig met één inzittende. Ook hij werd opgepakt. Bij de drie verdachten ging het om twee meerderjarigen van 18 jaar en één minderjarige van 15 jaar van Antilliaanse afkomst, verklaarde OM-woordvoerder Lieselotte Claessens.

De week ervoor waren vijf Nederlanders opgepakt die mogelijk onderweg waren naar het adres van de beruchte familie El H. in dezelfde straat. Het ging om familieleden van kickbokser Jamal Ben Saddik, wiens woning in juni doelwit was van een aanslag. werden een aantal straten verderop aangehouden. De vijf - drie jonge mannen en twee vrouwen - hadden zichzelf verdacht gemaakt door hun VW Golf met Nederlandse nummerplaat tegen de rijrichting te parkeren. De politie plaatste vanwege de aanslagen bij de familie El H. extra camera’s om verdachte wagens en nummerplaten te traceren.

Drugsoorlog

Antwerpen is de laatste maanden om de haverklap het toneel van beschietingen, brandstichtingen en andere aanvallen. Het lijkt steeds te gaan om onderlinge afrekeningen door onderwereldfiguren. Lokale media spreken van een drugsoorlog. De drugsmaffia in de belangrijke Belgische havenstad is nauw verweven met die in Nederland.