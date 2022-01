Weerdienst VS waarschuwt voor vallende leguanen vanwege koufront

Grote steden als New York en Boston ondervinden last van de storm. De kou reikt zelfs tot in Florida. De weerdienst NWS waarschuwt dat leguanen in het doorgaans warme Florida uit de bomen kunnen vallen, omdat de grote hagedissen door de kou verlammen en daardoor hun grip kunnen verliezen.



In de zwaarst getroffen gebieden in de staten New York en Massachusetts is zaterdag meer dan een halve meter sneeuw gevallen. In de laatstgenoemde staat zitten meer dan 95.000 huizen zonder stroom en op Long Island vond een sneeuwruimer een vrouw dood in haar auto. In Central Park in New York is zo’n 20 centimeter sneeuw gevallen.