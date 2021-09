Weinig optimisme over taliban 2.0: ze verbieden steeds meer

Marsrobot neemt eerste monster van planeet: ‘Hebbes!’

5 september Marsverkenner Perseverance heeft zijn eerste stuk rots op Mars te pakken. Het wagentje heeft het monster dat later op aarde wordt onderzocht in een containerbuisje geplaatst. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa wil onder meer uitzoeken of het materiaal bewijs bevat dat er microben op de rode planeet hebben geleefd.