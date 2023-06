Weldoener betaalt energierekening van 17.000 euro na noodkreet van jong Vlaams gezin: ‘We zijn in ons hart geraakt’

Een anonieme weldoener heeft enkele uren na de noodkreet van een jong Vlaams gezin dat een energiefactuur van 17.000 euro in de bus had gekregen de volledige som betaald. ‘We zijn in ons hart geraakt’, zijn Yannick (28) en Tatiana (33) dankbaar en ontroerd.

De weldoener, die anoniem wenst te blijven, had de reportage over Yannick Piessens en Tatiana Ysewyn uit Sint-Niklaas woensdag gezien tijdens het middagnieuws van de Belgische zender vtm. Het jonge koppel vertelde over de energiefactuur van 17.000 euro die het deze maand in de bus had gekregen. Een bedrag dat ze niet konden ophoesten, en dat ze wellicht nog gespreid over verschillende jaren in termijnen zouden moeten terugbetalen. “Deze monsterfactuur zal ons voor jaren tekenen”, vertelden Yannick en Tatiana. “Zeker nu we in november de geboorte van ons tweede kindje verwachten.”

Goede nachtrust terug

Enkele uren na de reportage kreeg het koppel plots een berichtje via Facebook. Een voor hen totaal onbekende man stelde voor om de rekening van 17.000 euro voor hen te betalen. Yannick. “De man vond dat ons gezin een tweede kans verdiende, en wou de daad bij het woord voegen. Hij vroeg naar ons rekeningnummer en een paar minuten later kregen we al bevestiging dat het volledige bedrag op onze rekening stond. De man wou niets in de plaats voor het geld. Nu hebben jullie een goede nachtrust terug, schreef hij.”

We willen er alles aan doen dat dit niet nog méér gezinnen overkomt

De enige voorwaarde was dat de weldoener anoniem zou blijven. De man raadde het koppel ook aan om de factuur te blijven aanvechten. “En dat zullen we ook doen. We kregen ondertussen ook al berichten van andere mensen die torenhoge facturen in de bus hadden gekregen. We zijn duidelijk niet de enigen in deze situatie. We willen er alles aan doen dat dit niet nog méér gezinnen overkomt. Dat was ook de hoop van de persoon die onze factuur betaalde.”

